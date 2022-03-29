В США начали продавать восстановленные Xbox Series X

Microsoft запустила продажи восстановленных Xbox Series X в США. Компания успокаивает пользователей тем, что устройства отремонтированы и тщательно проверены.

Стоимость консолей составляет $470, но для покупки есть условия — необходимо приобрести хотя бы одну цифровую копию игры. Также геймпад в комплекте с восстановленной консолью не идет, его нужно приобрести отдельно.

Итоговая стоимость с игрой и геймпадом складывается не такая выгодная — около $599.

На восстановленный Xbox Series X действует гарантия 12 месяцев.

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