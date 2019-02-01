Xbox Series X могут запустить 6 ноября

Мы уже сообщали, что Microsoft подтвердила выпуск Xbox Series X в ноябре. Однако теперь стала известна более конкретная дата — 6 ноября. На это указывают сразу два источника.

В качестве доказательств приводится тот факт, что гарантия новых геймпадов Xbox закончится 5 ноября. Кроме того, на упаковках для перевозки новых контроллеров сообщается, что их нельзя показывать и продавать до 6 ноября. Хотя в том же Чикаго их уже можно открыто купить.

Само собой, это пока умозрительное подтверждение, но оно соотносится с ранними утечками. При этом если данные подтвердятся, то выход будет намного раньше традиционного выпуска перед Чёрной пятницей. В своё время PlayStation 4 вышла в США 15 ноября, а Xbox One неделей позже — 22 ноября. Вероятно, таким образом в Microsoft хотят опередить японцев.

Напомним, что Microsoft отложила Halo Infinite до 2021 года по неизвестным причинам, хотя изначально планировалось появление игры одновременно с релизом консоли. Видимо, ситуации изменилась или же разработчики не успевали доработать проект.