На Xbox появился мессенджер Discord

На консолях Xbox One и Xbox Series X/S появился мессенджер Discord. Это нововведение теперь доступно для всех пользователей.

Желающим надо сначала связать Xbox-аккаунт с Discord, причём это нужно сделать и в том случае, если это делали ранее. Это можно сделать на ПК, мобильных устройствах или в веб-версии. Нужно открыть «Настройки» → «Интеграции» и выбрать иконку Xbox. После этого в профиле Discord будет отображаться игровая активность пользователя.

Затем нужно использовать мобильное приложение Xbox, которое должно быть сопряжено с консолью. Если на него приходит или осуществляется звонок, нужно выбрать «Перенести аудио», после чего звонок перейдёт на консоль.

А на PS5 приложения до сих пор нет, хотя компания активно разрабатывает и тестирует его там.

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