Windows «нового поколения» покажут уже 24 июня

Компания Microsoft сообщила, когда покажет «следующее поколение Windows» — презентация пройдёт уже 24 июня в 18:00 МСК. Это обновление, как ранее заявили гендиректор компании Сатья Наделла, станет одним из самых масштабных за последние 10 лет.

По словам главы корпорации, новинка под названием Sun Valley разблокирует большие экономические возможности для разработчиков и создателей контента.

На данный момент о нововведениях известно довольно мало. В частности, обещан Проводник с обновлёнными иконками и отказ от иконок из времён Windows 95, полноценная поддержка графических приложений Linux, функция Auto HDR, обновлённый дизайн меню «Пуск» и панели задач.

При этом такой набор вряд ли можно назвать самым крупным обновлением за 10 лет, учитывая, что с 2011 года изменилось многое. Не исключено, что самые интересные аспекты компания приберегла на презентацию.

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