Windows 12 может выйти в 2024 году

Компания Microsoft может изменить стратегию выпуска новых версий Windows и обновлений для неё. По слухам, крупные апдейты будут выходить раз в три года. Поэтому в 2024 году нас ждёт Windows 12.

Смена цифры в названии будет указывать на введение особых новшеств, которых нет в прошлых поколениях. Аналогичное решение мы уже наблюдали с переходом от Windows 10 к Windows 11.

В целом, изменения в дорожной карте Windows являются значительными и позволят Microsoft выпускать новые выпуски Windows каждые несколько лет. Также будет реализована поддержка Windows 11 для рынка с новыми функциями и изменениями.

Конечно, как и в случае с любыми внутренними планами, направление и графики могут измениться или сдвинуться в любой момент. Представители Microsoft отказались от комментариев.

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