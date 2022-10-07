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Windows 11 получит поддержку сторонних виджетов

Microsoft представила новую тестовую версию Windows 11 для разработчиков и участников программы бета-тестирования Windows Insiders.

Сборка под номером 25217 получила поддержку сторонних виджетов. Если тестирование пройдёт успешно и сборка выйдет в публичное пользование, то авторизированные разработчики смогут загружать собственные виджеты для Windows 11 в официальный каталог Microsoft Store.

Выход обновления для всех ожидается в ближайшее время. Полным список грядущих изменений можно прочитать в официальном блоге Microsoft.

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Источник:
Microsoft

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