Вышло первое крупное обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое включает в себя возможность запуска приложений Android. Правда, пока что это доступно только пользователям из США, а на выбор есть менее 60 программ.

Для загрузки приложений используется магазин Amazon Appstore, который можно скачать в Microsoft Store.

Помимо этого, обновление принесло улучшенную версию «Блокнота» с тёмным режимом и многократной отменой ввода (а не только последней операции). Также программа получила более современный дизайн в целом. Изменился и внешний вид проигрывателя Windows Media Player.

Помимо этого, на панели задач теперь можно отображать дату и время на дополнительных мониторах, появился виджет «Погода» и возможность начать демонстрацию окна в Teams непосредственно с панели задач.

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