Windows 10 остался без антивируса
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Новости

Windows 10 остался без антивируса

Обновление компании Microsoft выпущенное для операционной системы Windows 10 оставило ряд пользователей без защитника Windows («штатного» антивируса Windows Defender).

Множество пользователей жалуются, что обновление вывело из строя процесс антивирусного сканирования и ПО начало выдавать ошибку Items Skipped During Scan как при ручной проверке, так и автоматической. Пользователи сообщали, что процесс сканирования завершался через пару минут с ошибками и с подтверждением чистоты устройства от вирусов.

  • Windows Defender Large
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Пока не определено, какие объекты могли пропускаться во время проверки и определяет ли Windows Defender сейчас какие-либо угрозы в принципе. Есть и вероятность того, что антивирус проводит сканирование успешно. Скорее всего, проблема появилась в недавнем мартовском обновлении.

Ошибки присутствуют только на Windows 10. Все остальные версии ОС, включая Windows 7 и Windows 8, не затрагивались.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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