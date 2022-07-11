Wildberries и Ozon начали продавать игр для ПК и PS, ввезённых по параллельному импорту

Маркетплейсы в лице Wildberries и Ozon, начали продавать игры, релиз которых в России официально отменён. Например, можно приобрести диски с Gran Turismo 7 и Ghostwire: Tokyo c русскими субтитрами для ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Также можно найти nextgen-версию GTA V.

Отмечается, что все вышеперечисленные игры официально не появились в российской рознице. В пресс-службе Wildberries рассказали, что продавцы завозят видеоигры благодаря механизму параллельного импорта.

Оба маркетплейса отмечают повышенный интерес покупателей к коробочным версиям игр. По итогам Wildberries, продажи дисков в первом полугодии 2022 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ozon оценивает рост на 69% в июне по сравнению с июнем 2021 года.

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