Wildberries ввел штраф за каждый возвращённый товар

Пользователи Wildberries начали массово жаловаться на новый штраф за возврат товара.

Маркетплейс предупредил, что в случае отказа от товаров будет списано 100 рублей за каждую единицу. При этом компания ссылается на ст. 26 ч. 1 закона о защите прав потребителей, это указывается перед оплатой.

Также это правило начало действовать для тех пользователей, которые ранее не оформляли возврат товаров.

В свою очередь компания объяснила, что такое решение должно мотивировать покупателя к осознанному выбору и обезопасить продавцов от недобросовестной конкуренции.

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