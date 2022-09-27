WhatsApp тестирует звонок по ссылке и видеовызовы до 32 пользователей

WhatsApp тестирует новые функции для звонков, об этом сообщил Марк Цукерберг в одной из социальной сети. С помощью нововведений, можно будет делиться ссылками на звонок «одним нажатием» и увеличить количество пользователей в видеовызове.

Одна из функций называется Call Links, она позволит отправлять прямые ссылки на звонок в один клик. К ней пользователи получат доступ уже на следующей неделе. В верхней вкладке «Вызовы» разместят баннер, по которому можно будет активировать Call Links. Для это приложение WhatsApp должно быть обновлено до последней версии.

Также мессенджер работает над крупным расширением количества участников в видеовызовах. Так, в видеовызове мессенджера вместо 8 человек смогут участвовать до 32 человек. Благодаря этому WhatsApp планирует конкурировать с такими сервисами как Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

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