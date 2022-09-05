WhatsApp перестанет работать на старых устройствах с октября

WhatsApp выпустил предупреждение для пользователей, так как в следующем месяце в мессенджере произойдут серьезные изменения, включая блокировку работы на многих старых устройствах.

Владельцам смартфонов рекомендуется проверить версию ОС и при необходимости обновиться. Для смартфонов под управлением Android нужна версия системы Android 4.1 и новее, а для iPhone потребуется iOS 12 и новее.

Если не сделать обновление операционной системы, то с 24 октября использование WhatsApp станет невозможным.

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