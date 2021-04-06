WhatsApp позволит легче перенести переписки с iOS на Android и обратно

Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит систему переноса чатов между устройствами iOS и Android. Это станет возможным с помощью облачного бэкапа, который будет осуществляться на серверах компании Facebook.
Отметим, что на данный момент синхронизация переписки есть во многих мессенджерах, однако в WhatsApp её пока не добавили. Отметим, что сейчас функция переноса заблокирована из-за разных систем хранения данных — iCloud и Google Диск соответственно.
Пока что подробности о том, как будет работать система, планируется ли полный бэкап или только частичный, не сообщается. Однако появления такой возможности пользователи наверняка оценят.
Точной даты появления этой возможности пока не называют.
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