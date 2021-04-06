WhatsApp позволит легче перенести переписки с iOS на Android и обратно

Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит систему переноса чатов между устройствами iOS и Android. Это станет возможным с помощью облачного бэкапа, который будет осуществляться на серверах компании Facebook.

🔄 WhatsApp to allow chat history migration between iOS and Android in a future update!



Finally you will be able to transfer your chats between different platforms natively!

It's under development and it will likely be released when multi device is out.https://t.co/kUOmKTrUIX — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 5, 2021

Отметим, что на данный момент синхронизация переписки есть во многих мессенджерах, однако в WhatsApp её пока не добавили. Отметим, что сейчас функция переноса заблокирована из-за разных систем хранения данных — iCloud и Google Диск соответственно.

Пока что подробности о том, как будет работать система, планируется ли полный бэкап или только частичный, не сообщается. Однако появления такой возможности пользователи наверняка оценят.

Точной даты появления этой возможности пока не называют.