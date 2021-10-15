WhatsApp будет шифровать историю чатов в облаке

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что повышают возможности конфиденциальности в системе. Отныне сквозное шифрование переписки будет доступно не только для отправляемых и получаемых сообщений, но и для резервных копий чатов в облаке.

Чаты можно бэкапить в iCloud или на Google Диск. При этом там они ранее хранились без защиты. Но теперь их можно будет зашифровать с помощью случайно сгенерированного ключа.

С сегодняшнего дня мы делаем доступным дополнительный, необязательный уровень безопасность для защиты резервных копий, хранящихся на Google Диске или iCloud, с помощью сквозного шифрования. Из сообщения компании

Для получения доступа нужно ввести сохранённый 64-значный ключ шифрования или мастер-пароль. При этом подобрать его нельзя, а пароль даже не знают сами разработчики.