War Thunder пополнится советской робототехникой из Atomic Heart

Студия Gaijin Entertainment объявила, что в War Thunder в ближайшее время появится линейка советской робототехники из игры Atomic Heart.

Среди них будут робот-сварщик МА-9 «Беляш», робот НА-Т256 «Наташа» и летающий тягач ШМ-7 «Шмель».

Перед добавлением нового контента будет проведено тестирование, подробности которого будут раскрыты позже. Кроме того, стало известно, что в War Thunder грабельной тяжеловооружённой пехоты, использующей специальные военные экзоскелеты.