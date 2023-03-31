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War Thunder пополнится советской робототехникой из Atomic Heart

Студия Gaijin Entertainment объявила, что в War Thunder в ближайшее время появится линейка советской робототехники из игры Atomic Heart.

Среди них будут робот-сварщик МА-9 «Беляш», робот НА-Т256 «Наташа» и летающий тягач ШМ-7 «Шмель».

Перед добавлением нового контента будет проведено тестирование, подробности которого будут раскрыты позже. Кроме того, стало известно, что в War Thunder грабельной тяжеловооружённой пехоты, использующей специальные военные экзоскелеты.

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Источник:
Gaijin Entertainment

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