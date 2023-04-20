Дизайнер сгенерировал официальные обои от Apple в стиле картин Ван Гога

Дизайнер Basic Apple Guy создал серию обоев для iPad, Mac и iPhone в стиле художника Ван Гога.

За основу брались стандартные обои для разных версий macOS. С помощью нейросетей и ручной обработки дизайнер создал 4 версии.

«Лев с кипарисами» и OS X 10.7, фирменными обоями которой является красивая галактика Андромеда:

«Пшеничное поле» и OS X 10.11:

Звездный горный лев и 10.8 Mountain Lion:

Пшеничное поле и macOS Big Sur:

Скачать все обои в стиле картин Ван Гога можно здесь.