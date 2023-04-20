Дизайнер сгенерировал официальные обои от Apple в стиле картин Ван Гога

Дизайнер Basic Apple Guy создал серию обоев для iPad, Mac и iPhone в стиле художника Ван Гога.
За основу брались стандартные обои для разных версий macOS. С помощью нейросетей и ручной обработки дизайнер создал 4 версии.
- «Лев с кипарисами» и OS X 10.7, фирменными обоями которой является красивая галактика Андромеда:
- «Пшеничное поле» и OS X 10.11:
- Звездный горный лев и 10.8 Mountain Lion:
- Пшеничное поле и macOS Big Sur:
Скачать все обои в стиле картин Ван Гога можно здесь.
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