Взлом Hogwarts Legacy будет готов совсем скоро

Хакерша под ником Empress сообщила, что находится на завершающей стадии взлома новой игры Hogwarts Legacy, которая только недавно вышла на рынок.

Изначально игра была запущена с большим количеством проблем и патч первого дня испортил производительность многим игрокам, поэтому хакерша пропустила этот патч и работала над предварительной версией. Также она рассказала, что предварительная версия отлично показывает себя в тестах и надеется, что она будет хорошо работать и для всех.

Empress намерена выпустить взломанную версию Hogwarts Legacy в ближайшее время. Пока неизвестно, какие последствия может иметь взлом игры и будут ли приняты меры против этого.