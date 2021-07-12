Представлена необычная консоль Playdate

Компания Panic официально анонсировала новую консоль Playdate, сообщив об этом на официальном сайте. Устройство получило процессор Cortex M7, 4 ГБ ОЗУ и 16 постоянной памяти. Есть также монохромный дисплей.

Новинка оснащена аккумулятором, которого хватит до двух недель. Также есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а ещё есть выход на наушники 3,5 мм.

Консоль получила 24 эксклюзивных игры, которые будут работать только на этой консоли. Дело в том, что Playdate оснащена механической ручкой, которая добавляет новые возможности. Она необходима для прохождения тех или иных игр.

В будущем обещано, что список тайтлов расширится, хотя пока неясно, когда их ждать и что там будет.

Помимо этого, для консоли представлена фиолетовая обложка и квадратная Bluetooth-колонка в виде док-станции. Их можно купить отдельно. Сама Playdate будет доступна по предзаказу за 180 долларов (примерно 13 тысяч рублей по текущему курсу).