Вышел трейлер хоррор-фильма о Человеке-пауке

В сети опубликовали трейлер фанатского фильма «The Spider» от Locust Garden, который представляет собой новое толкование истории одного из самых популярных супергероев – Человека-паука.

Тоном повествования картина существенно отличается от трилогии Тома Холланда в киновселенной Marvel. Хотя трейлер почти не раскрывает сюжет, он приковывает внимание своей атмосферой ужаса.

Фильм, который судя по всему будет короткометражным, собрал звездный актерский состав. Чандлер Риггс из «Ходячих мертвецов» сыграет роль Питера Паркера. Кейли Коуэн из комедии «Половое воспитание» также принимает участие в съемках. Другие роли в фильме исполняют Мэтью Ворс, Кира Гарднер, Холги Форрестер, Карл Аддикотт, Дэвид Райс, Эндрю Хернон, Килани Китаура, Ронан Артур и Бен Томас.

Интересно, что «The Spider» – не первый фильм ужасов о Человеке-пауке. В 1980-х годах компания Cannon Films пыталась создать фильм о Человеке-пауке под руководством режиссера Тоби Хупера, известного по фильму «Техасская резня бензопилой», где Человек-паук представлен в виде зловещего монстра.