Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3

Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
Capcom поделилась некоторыми подробностями о главном злодеи. Он способен самоисцеляться, выпускать свои щупальцы на дальние расстояния и практически неуязвим.
Интересно и то, что персонажем будет управлять исскуственный интеллект, который будет выбирать пути для уничтожения отряда S.T.A.R.S., а также менять оружие.
Релиз обновленного Resident Evil 3 состоится 3 апреля для PS4, Xbox One и PC.
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