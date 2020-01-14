Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3

Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.

Capcom поделилась некоторыми подробностями о главном злодеи. Он способен самоисцеляться, выпускать свои щупальцы на дальние расстояния и практически неуязвим.

Интересно и то, что персонажем будет управлять исскуственный интеллект, который будет выбирать пути для уничтожения отряда S.T.A.R.S., а также менять оружие.

Релиз обновленного Resident Evil 3 состоится 3 апреля для PS4, Xbox One и PC.