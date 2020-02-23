Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
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Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту. В этот раз на официальном канале в YouTube опубликован ролик, который посвятили главному герою Джилл Валентайн.

Кроме однопользовательской игры, главная героиня будет доступна в мультиплеере Resident Evil Resistance, который идёт по умолчанию в Resident Evil 3.

Дата выхода игры запланирована на 3 апреля.

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