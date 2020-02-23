Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
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Новости

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

Недавно популярный блогер Dusk Golem рассказал о дате выхода демоверсии ремейка Resident Evil 3 – 20 марта. Однако разработчики сместили дату и теперь анонс случится 19 марта для PS4, Xbox One и РС.

Позже, 27 марта начнётся открытое бета-тестирование Resident Evil: Resistance. В игре четыре игрока примерят на себя роль выживших, а пятый будет выступать антагонистом и пытаться их устранить.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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