Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

Недавно популярный блогер Dusk Golem рассказал о дате выхода демоверсии ремейка Resident Evil 3 – 20 марта. Однако разработчики сместили дату и теперь анонс случится 19 марта для PS4, Xbox One и РС.

Позже, 27 марта начнётся открытое бета-тестирование Resident Evil: Resistance. В игре четыре игрока примерят на себя роль выживших, а пятый будет выступать антагонистом и пытаться их устранить.