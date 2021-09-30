Capcom намекает на новую Resident Evil 3

В Twitter-аккаунте серии игр Resident Evil компания Capcom опубликовала кадр из вступительной части оригинальной версии хоррора Resident Evil 3 с цитатой главной героини Джилл Валентайн. Фраза звучит так: «28 сентября. День. Монстры захватили город. Каким-то образом я всё ещё жива».

September 28th, daylight…

The monsters have overtaken the city.

Somehow, I'm still alive… pic.twitter.com/2Pc0eer1MW — Resident Evil (@RE_Games) September 28, 2021

Фанаты уже сочли это намёком на возвращение франшизы, ведь ранее компания далеко не всегда вспоминала про даты.

Фанаты уже разработали теорию, что Capcom представит расширенную версию ремейка Resident Evil 3 на выставке Tokyo Game Show 2021. Мероприятие состоится на будущей неделе, и будет посвящено играм. Само собой, официально пока ничего не сообщается.

Ранее появилась слухи о том, что в разработке находится новая часть Resident Evil с Джилл Валентайн в главной роли.