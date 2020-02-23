Опубликовано 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Все геймеры с нетерпением ждут выхода Resident Evil 3 Remake. Игра выйдет как для персональных компьютеров, так и для стационарный консолей. Ожидается, что произойдет это не раньше 3 апреля этого года. В состав данного ремейка войдет и сетевой кооперативный спин-офф – Resident Evil: Resistance.

А пока все готовятся к этому событию, в сети появился небольшой 13-минутный видеоролик с гемплеем из Resident Evil 3. В самом ролике мы видим, как Джилл Валентайн отчаянно борется с живыми мертвецами и пытается всеми силами выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией. Отметим, что оригинальная версия Resident Evil 3 вышла в Японии и США еще в 1999 году. Через год этот невероятно интересный хоррор добрался и до европейского геймера.