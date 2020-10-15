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Новости

Выход AirPods Studio состоится весной 2021 года

На прошедшей презентации Apple, многие ждали полноразмерные наушники AirPods, но по каким-то причинам их анонс не состоялся. Если верить словам инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), то компания намеренно перенесла выпуск AirPods Studio на март 2021 года. Кроме того, была названая точная дата анонса – 16 марта, но как обычно, она может измениться.

  • Airpods Studio

О разработке накладных наушников от Apple ужа давно всё известно. Например, новинка получит симметричный дизайн, который позволит их надевать любой стороной, а также модули. Последние позволяют изменять крышки и изголовье на свой вкус.

Стоимость AirPods Studio до сих пор остаётся под вопросом.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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