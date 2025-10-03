Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R | The GEEK
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R

Цены на новинку стартуют от 22 999 рублей.

На Яндекс Маркете стартовали продажи нового смартфона iQOO Z10R 5G. Об этом рассказали редакции The GEEK в пресс-службе маркетплейса.

iQOO Z10R оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Его дополняют до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 6500 мАч.

iqoo-z10r-1
iqoo-z10r-5
iqoo-z10r-2

Кроме того, смартфон получил поддержку всех современных стандартов связи, включая 5G, 50-мегапиксельную основную камеру, 32-мегапиксельную фронталку, водозащиту IP65 и стереодинамики.

iqoo-z10r-4
iqoo-z10r-3

Стоимость новинки начинается от 22 999 рублей, покупателям доступны два цвета — черный и золотой. Примечательно, что официальной презентации смартфона на российском рынке еще не было.

id·211899·20251003_1935
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
