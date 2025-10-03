Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R

На Яндекс Маркете стартовали продажи нового смартфона iQOO Z10R 5G. Об этом рассказали редакции The GEEK в пресс-службе маркетплейса.

iQOO Z10R оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Его дополняют до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 6500 мАч.

Кроме того, смартфон получил поддержку всех современных стандартов связи, включая 5G, 50-мегапиксельную основную камеру, 32-мегапиксельную фронталку, водозащиту IP65 и стереодинамики.

Стоимость новинки начинается от 22 999 рублей, покупателям доступны два цвета — черный и золотой. Примечательно, что официальной презентации смартфона на российском рынке еще не было.