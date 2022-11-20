Honor 80 и 80 Pro показали на живых фото

Официальный анонс линейки Honor 80 состоится уже на следующей неделе, 23 ноября. Сейчас инсайдер Rodent950 опубликовал в своем Twitter живые фото новинок.

Honor 80 и 80 Pro показаны в четырех цветах: черном, зеленом, бело-розовом и голубом. Отличают устройства блок камеры, у базовой модели датчики складываются в восьмерку, у старшей модели эта же «восьмерка» обведена.

Верхний ряд — Honor 80, нижний ряд — Honor 80 Pro

Также сообщается, что Honor 80 в качестве процессора получит Snapdragon 782G, а Pro-версия — Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ждем анонс, ведь до него осталось совсем немного.