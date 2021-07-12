Все новинки Samsung показали за несколько недель до презентации

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в своём Твиттере изображения всех грядущих новинок Samsung, которые будут представлены на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked.

Ключевыми новинками презентации станут смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 с гибкими экранами.

Galaxy Z Fold 3 будет представлен на рынке в черном, белом и зеленых цветах.

Раскладушка Galaxy Z Flip 3 выйдет в четырех расцветках: черная, фиолетовая, зелёная и золотая.

Кроме того, будет выпущена упрощённая версия флагманского Galaxy S21. Им станет Galaxy S21 FE.

Samsung покажет беспроводные наушники Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4-го поколения с вращающимся безелем.

По предварительным данным мероприятие Galaxy Unpacked состоится 11 августа.