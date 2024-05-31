Все игры с презентации State of Play 2024 от Sony

Ночью с 30 на 31 мая прошла презентация State of Play от Sony, на которой представили 14 игр для актуальной консоли PlayStation. В стороне не остались и пользователи ПК — анонсированы несколько долгожданных портов, включая God of War Ragnarok. Но обо всем по порядку.

Concord

Первой игрой стал шутер Concord, за которым стоит студия Firewalk. В кинематографическом трейлере представили персонажей, научно-фантастический сеттинг и запредельное количество странного юмора. Судя по всему, мы получим сражения 5 на 5 с выбором героев, где у каждого своя роль и способности.

Предварительные заказы стартуют с 6 июня, что даст ранний доступ к бета-версии. Релиз ожидается на ПК и консолях 23 августа.

God of War Ragnarok

Как и предсказывали инсайдеры, God of War Ragnarok получила порт для ПК с морем функций: ультрашироким разрешением, поддержкой DLSS 3.7, FSR 3.1 и XeSS 1.3, а также дополнением Valhalla. Игра уже давно успела обрасти любовью фанатов и критиков, что уж говорить о премиях The Game Awards 2022 и «Золотой Джойстик» того же года.

Релиз на ПК 19 сентября. Предзаказы в Steam уже начались. Потребуется аккаунт PlayStation Network.

Dynasty Warrior: Origins

На очереди анонс исключительно для PlayStation 5 — Dynasty Warriors: Origins в сеттинге троецарствия и привычном для серии жанре. Новая часть расскажет о безымянном воине, от лица которого нам предстоит сражаться против целых армий. Больше информации стоит ждать в будущем от разработчиков: студий Koei Tecmo и Omega Force.

Дата релиза назначена на 2025 год, без подробностей.

Infinity Nikki

Приключение в открытом мире от Papergames получило уже не первый трейлер, но от этого игра не менее долгожданная. В Infinity Nikki нас встретят локации в виде трехмерного платформера, акцент на кастомизации героинь, а также немного сражений с монстрами. Словом, невероятная концентрация фей, замков и магии.

Первое тестирование состоится с июля по сентябрь 2024 года. Точные даты не назывались.

Ballad of Antara

Разработчики из TipsWorks решили не оставлять нас без souls-like экшена и анонсировали Ballad of Antara — мультиплатформенное фэнтези с множеством спецэффектов и красивой картинкой. Напомним, что упомянутая студия стоит за довольно известной Pascal’s Wager — вероятно, одной из лучших игр в жанре souls-like для смартфонов.

Релиз Ballad of Antara состоится в 2025 году для PlayStation 5 и «других платформ».

Skydance Behemoth

Встречайте первую игру не для PlayStation 5 или ПК — Skydance Behemoth от создателей The Walking Dead: Saints & Sinners из студии Skydance Games. Новинка для платформы PlayStation VR2 была представлена еще на The Game Awards 2021. Теперь нам показали трейлер с массой сражений и геймплейных фишек.

Skydance Behemoth доберется до релиза осенью 2024 года.

Alien: Rogue Incursion

Следующий проект для дополненной реальности, который появится на PlayStation VR2 и Quest 3 — Alien: Rogue Incursion. Из трейлера практически ничего не понятно, но игра по вселенной ксеноморфов получит оригинальный сюжет и некую «техническую продвинутость». Кстати, это еще и первый подобный опыт в серии про Чужого.

Дата релиза расплывчата — «во время праздников 2024 года». Что бы это не значило.

Marvel Rivals

NetEase Games похвасталась свежим трейлером и объявила о выходе многопользовательского шутера Marvel Rivals не только на ПК, но и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Надеемся, «клон Overwatch» обойдется без очередного скандала, а то совсем недавно блогеры оставили жалобу на закрытый бета-тест. Компания попросила их молчать о недостатках проекта.

Дата релиза в тайне. В июле 2024 пройдет закрытый бета-тест для ПК и консолей.

Where Winds Meet

Souls-like в китайском сеттинге от NetEase Games и так был под пристальным вниманием игроков, но теперь его станет в разы больше. Авторы представили геймплейный трейлер с массой ловких и агрессивных сражений, магическими способностями, навыками боевых искусств и огромным миром для приключений.

Where Winds Meet в работе для ПК и консоли PlayStation 5. Никакие даты не назывались.

Until Dawn

Ремейк интерактивного хоррора Until Dawn на движке Unreal Engine 5 наконец-то показали в первом полноценном трейлере. Судя по описанию, геймплей останется прежним. Сроки релиза назначены на осень 2024 года — для ПК и PlayStation 5.

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Path of Exile 2

Самый ожидаемый «диаблоид» последних лет не мог пропустить такое событие. Grinding Gear Games представила сюжетный трейлер, сразу несколько классов, кооператив на одном экране для консолей, кроссплей и кросс-прогрессию, а также заанонсили ранний доступ. Кроме этого показали измененный геймплей, переработанные интерфейсы и 24 сочетания клавиш для навыков.

Path of Exile 2 одновременно выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S совершенно бесплатно. Закрытый бета-тест состоится в конце 2024, как и ранний запуск.

Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2 получил трейлер с полноценным геймплеем, главными героями и, самое главное, датой выхода. Разработчики из Bloober Team уточнили, что перенос игры из статичной камеры к виду от третьего лица был «сложной задачей», но так пользователи увидят куда больше.

Релиз 8 октября для ПК и PlayStation 5. Предварительные заказы принесут внутриигровую косметику, а покупка Deluxe Edition — цифровой артбук и саундтрек, а также ранний доступ на 48 часов.

Monster Hunter: Wilds

Capcom показала первый полноценный трейлер Monster Hunter: Wilds с момента ее анонса на The Game Awards 2023. На этот раз еще больше монстров, локаций и взаимодействия с экосистемой игры. Но самое главное — у каждого юнита будут «свои мысли и мотивы» из-за чего даже огромные стада животных смогут гармонично сосуществовать друг с другом.

Monster Hunter: Wilds появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году. В ближайшие месяцы авторы обещают еще больше новостей.

Astro Bot

Напоследок мы оставили самый необычный из анонсов с презентации State of Play — продолжение серии Astro Bot для PlayStation 5. Игра получит поддержку контроллера DualSense и будет на полную использовать его возможности. В ходе прохождения мы увидим больше 50 разнообразных миров, опробуем уникальные механики и соберем пасхалки по культовым играм Sony.

Предзаказы стартуют с 7 июня, а релиз назначен на 6 сентября 2024 года. Только для PlayStation 5.