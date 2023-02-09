Все Apple Watch в 2024 году получат увеличенный дисплей

Apple выпустит свою новую модель умных часов, называемую Series X, с 1,89- и 2,04-дюймовыми дисплеями. Это на 5-10% больше, чем дисплеи Series 8 и Series 7. Название Apple Watch X пока не подтверждено, но слухи говорят, что модель выйдет в этом году. Однако, с учетом того, что обновление в 2023 году считается минорным и десятилетие серии умных часов наступит только в следующем году, это не является официально подтвержденной информацией.

Модель SE будет выпущена с дизайном и диагональю, схожими с Series 7/8. На текущий момент она выпускается в дизайне Series 4.

Apple Watch Ultra 2-го поколения будут оснащены дисплеем microLED с диагональю 2,13 дюйма и представлены только в следующем году.