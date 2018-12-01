Вот так, вероятно, выглядит Google Pixel 5 XL в прозрачном чехле

Ресурс Slashleaks опубликовал свежие изображения, которые, как утверждается, демонстрируют будущий флагман Google Pixel 5 XL в прозрачном силиконовом чехле. Пока что это лишь рендеры, а не «живые фото», и они выглядят странно.

Если эти модели основаны на реальном дизайне, то новинка вряд ли сможет составить конкуренцию флагманам 2020 года. Хотя, возможно, в Google ориентируются на iPhone 12?

Честно говоря, монобровь такого размера, два модуля в основной камере и сканер отпечатка на задней панели выглядят не очень. Если «чёлку» с натяжкой можно объяснить технологией Motion Sense, позволяющей управлять смартфоном взмахом руки, то остальное просто не соответствует классу устройства.

Впрочем, ранние утечки утверждали, что Google Pixel 5 и Pixel 5 XL будут построены на базе однокристальной системы Snapdragon 765G. А ещё им приписывали отсутствие радара Soli и Motion Sense, так что в этом случае наличие такой «чёлки» в принципе не объяснить.

Ожидается, что презентация Google Pixel 5 и Google Pixel 5 XL состоится в октябре. Тогда же выйдет Pixel 4A, причём только в чёрном варианте корпуса. Похоже, что дела по части «смартфоностроения» у Google идут плохо.