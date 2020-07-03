Вот какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12

В апреле компания Xiaomi обновила прошивку до MIUI 12. И тогда было обещано, что она появится на максимально возможном количестве устройств Xiaomi, Redmi и Poco. И вот теперь стабильная версия вышла для 26 моделей. Также производитель опубликовал перечень устройств, которые скоро получат обновление.

По состоянию на сегодня, 3 июля 2020 года стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для таких модеелй:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

А так выглядит перечень всех моделей, которые получат обновление «по воздуху». Заявлено, что прошивка MIUI 12 будет распространяться на протяжении нескольких этапов. О сроках каждой волны пока ничего не говорится.

Таким образом, компания скоро обновит все основные модели на рынке. Остаётся надеяться, что всё пройдёт штатно.