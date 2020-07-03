Вот какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12
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Новости

Вот какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12

В апреле компания Xiaomi обновила прошивку до MIUI 12. И тогда было обещано, что она появится на максимально возможном количестве устройств Xiaomi, Redmi и Poco. И вот теперь стабильная версия вышла для 26 моделей. Также производитель опубликовал перечень устройств, которые скоро получат обновление.

По состоянию на сегодня, 3 июля 2020 года стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для таких модеелй:

  • Xiaomi Mi 10 Pro 
  • Xiaomi Mi 10 
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite 
  • Xiaomi Mi 9 
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G 
  • Xiaomi Mi 9T 
  • Xiaomi Mi 9T Pro 
  • Redmi K30 
  • Redmi K30 5G 
  • Redmi K30 Pro 
  • Redmi K20 
  • Redmi K20 Pro 
  • Redmi Note 9 
  • Redmi Note 8 Pro 
  • POCO F2 Pro 
  • POCO X2

А так выглядит перечень всех моделей, которые получат обновление «по воздуху». Заявлено, что прошивка MIUI 12 будет распространяться на протяжении нескольких этапов. О сроках каждой волны пока ничего не говорится.

Annotation 2020 07 03 142836

Таким образом, компания скоро обновит все основные модели на рынке. Остаётся надеяться, что всё пройдёт штатно.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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