Вот какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12

В апреле компания Xiaomi обновила прошивку до MIUI 12. И тогда было обещано, что она появится на максимально возможном количестве устройств Xiaomi, Redmi и Poco. И вот теперь стабильная версия вышла для 26 моделей. Также производитель опубликовал перечень устройств, которые скоро получат обновление.
По состоянию на сегодня, 3 июля 2020 года стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для таких модеелй:
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X2
А так выглядит перечень всех моделей, которые получат обновление «по воздуху». Заявлено, что прошивка MIUI 12 будет распространяться на протяжении нескольких этапов. О сроках каждой волны пока ничего не говорится.
Таким образом, компания скоро обновит все основные модели на рынке. Остаётся надеяться, что всё пройдёт штатно.
Комментарии