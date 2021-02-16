Вот что известно о процессоре iPhone 13

Инсайдер FrontTron обратил внимание на сведения о мобильном процессоре Apple A15. Эти данные получены от тайваньских источников. Как сообщается, сейчас идёт тестирование ранней версии чипа, но пока у него есть проблемы с перегревом.

Тесты показали, что ранний прототип выдаёт 4320 баллов в многоядерном режиме и 1724 балла в одноядерном в Geekbench. При этом релизная версия Apple A14 набирает не больше 4100 и 1600 баллов соответственно.

Пока что нет точных данных, будет ли A15 сильно отличаться от A14. Не исключено, что в нём будет сделан упор на графические возможности. Тем более, что ранее сообщалось, что новый графический ускоритель потребляет 8,5 Вт вместо 7 Вт.