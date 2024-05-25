Восстановленные iPhone 14 и iPhone 14 Pro поступили в продажу

В интернет-магазине Apple Store начались продажи восстановленных iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Базовый iPhone 14 доступен с объёмом памяти до 256 Гб, а вот “прошки” можно приобрести до 1 ТБ.

Цены восстановленных iPhone 14

iPhone 14 от $619

iPhone 14 Pro от $759

iPhone 14 Pro Max от $849

Все восстановленные iPhone получают новые батареи, а также корпусы, коробки и аксессуары. Кроме того, действует официальная годовая гарантия компании.

Интересно, что Apple решилась на продажи восстановленных iPhone 14 спустя полтора года после их релиза. Возможно, компания опасалась, что потребители будут выбирать iPhone 14 из-за минимальных отличий от серии iPhone 15.