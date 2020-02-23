Восстановленные Apple Watch Series 5 поступили в продажу

В продажу поступили восстановленные умные часы Apple Watch Series 5. Стоимость от новых составляет около 15%.

На выбор доступны все размеры дисплея и различные исполнения корпуса. Например, восстановленная модель с поддержкой сотовой сети и GPS обойдётся в 639 доллара, что дешевле на 110 долларов, чем новые часы.

Восстановленные устройства полностью исправны, все детали заменены на новые, как и коробка с сопутствующей комплектацией. На все устройства распространяется годовая гарантия, поэтому можно приобретать не беспокоясь о проблемах.