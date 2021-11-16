Вместо Snapdragon 898 появится Snapdragon 8 Gen1

Судя по информации профильных источников, саммит Qualcomm Tech Summit запланирован на 30 ноября. И там покажут новый процессор Snapdragon 898. Однако, похоже, он будет называться иначе, о чём рассказал авторитетный инсайдер. Сообщается, что его наименованием станет Snapdragon 8 Gen1.

Snapdragon 898 ㄨ

Snapdragon 8 gen1 ✓ (this is the naming logic but not finalized)

Dimensity 2000 ㄨ

Dimensity 9000 ✓

Exynos: "WTF? I don't need to change it, right?" — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2021

Таким образом, компания сохранит «восьмёрку» как обозначение топовой платформы, однако при этом изменит саму схему наименования.

В аппаратном плане новинка получит главное ядро ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три больших ядра Cortex-A710 с частотой и четыре малых Cortex-A510 с частотой 1,79 ГГц. Также там будет модем Snapdragon X65 5G со скоростью до 10 Гбит/с. За графику отвечает Adreno 730.

Отметим, что ранее инсайдер Ice Universe опубликовал данные о новом процессоре. А теперь он подтвердил и смену названия. Хотя именно Snapdragon 8 Gen1 пока что не утверждено.