Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Jigsaw, дочерняя компания Alphabet, представила сервис для распознования фотошопа но фотографиях – Assembler. Проект, как надеются разработчики, поможет журналистам выявить редактированные фотографии.

В сервис Assembler встроено семь «детекторов», где каждый отвечает за определение разного вида изменений на изображении. Пять из них определяют копирование объектов и наложение фотографий. Разработали их команды из Калифорнийского университета в Беркли и Неаполитанского университета в Италии. Два других детектора – являются собственной разработкой Jigsaw. Их модули отвечают за выявление фейком, которые были созданы искусственным интеллектом.

Пример работы сервиса / The New York Times

Менеджер по продуктам Jigsaw Сантьяго Андриго, заявляет, что сервис Assembler в первую очередь, поможет журналистам из крупных медиа проверять скандальные фотографии, чтобы не публиковать фейк. Также в компании отметили, что Assembler выпустят только для узкого круга пользователей.