Владельцы iPhone 12 жалуются на короткое время работы без подзарядки

На минувшей неделе начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И у них, как оказалось, есть проблемы по части автономности. Пользователи заявляют, что новинки мало держат заряд, его не хватает даже до конца дня, особенно если играть или смотреть видеоролик.

Ёмкость аккумуляторов составляет 2815 мА•ч у оебих моделей. Для сравнения, у iPhone 11 и iPhone 11 Pro было 3110 и 3046 мА•ч. И, хотя компания утверждает, что автономность новых устройств не уступает старым, это, похоже, не так.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro проработали 6 часов 42 минуты и 6 часов 34 минуты соответственно. А iPhone 11 Pro — 7 часов 36 минут.