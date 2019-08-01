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Новости

ВКонтакте запустила новый раздел «Покупки»

ВКонтакте запустила раздел «Покупки» — это бесконечная персонализированная лента, в которую собираются записи, фото, видео и статьи с прикреплёнными товарами. Купить их можно прямо в приложении VK. На первом этапе в «Покупках» будут представлены товары из AliExpress, однако вскоре в разделе появятся позиции и от других продавцов.

«Покупки» доступны в мобильном приложении VK. В разделе собирается контент от блогеров и сообществ: они делятся своим мнением о товаре, описывают его характеристики, показывают фото — и прикрепляют ссылку на само предложение.

  • Shopping Feed

Лента «Покупок» — персонализированная. В неё попадают товары, которые могут быть интересны пользователю в зависимости от его увлечений, сезона или предстоящих праздников. Чтобы сделать выбор было ещё проще, предусмотрены тематические категории: они помогут подобрать идею для подарка или порадовать себя случайной покупкой. Также есть поиск по товарам — он уже доступен части аудитории, а в ближайшее время появится у всех.

«Пользователи хотят не просто купить товар, но и услышать впечатления о нём, посмотреть обзор, обсудить с кем-либо. Именно эту возможность и даёт ВКонтакте, которая всегда была социальной платформой. Новый раздел, с одной стороны, подталкивает продавцов и создателей контента публиковать интересные материалы, с другой — позволяет аудитории составить о товаре собственное мнение ещё до покупки, а затем сразу приобрести его.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте.

В первые недели после запуска на любой товар из раздела «Покупки» пользователи могут получить скидку до 300 рублей.

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