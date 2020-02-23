Вконтакте внедрил вызов такси прямо из сообществ

ВКонтакте теперь можно вызвать такси прямо из сообщества, если в нём указан адрес. Больше не придётся переходить в другое приложение и вручную вводить место назначения — благодаря мини-приложению VK Taxi, которое работает на базе «Ситимобил», всё это можно сделать парой касаний.

Например, чтобы добраться до магазина, кафе или салона красоты, достаточно в мобильном приложении VK открыть страницу заведения, коснуться адреса и нажать «Заказать такси». Откроется мини-приложение VK Taxi — поле «Куда» заполнится автоматически, а пользователю останется лишь указать, откуда он едет.

Мини-приложение VK Taxi создано на платформе VK Mini Apps. Для работы в нём используется база «Ситимобил». Сервис открывается прямо в VK. Оплатить поездку также можно не выходя из ВКонтакте — банковской картой или c помощью VK Pay.