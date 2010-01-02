Вконтакте представила единую подписку VK Combo за 149 рублей в месяц

ВКонтакте представила одну собственную подписку под названием VK Combo. Вместе с музыкальной подпиской пользователи получат скидки: в сервисах «Еда ВКонтакте» и «Такси ВКонтакте», а также проектах партнёров.

Как и подписка на Музыку ВКонтакте, VK Combo стоит 149 рублей в месяц, но включает ещё и дополнительные бонусы.

Оформить музыкальную подписку и получить доступ к бонусам VK Combo уже можно в мини-приложении. Пользователи, которые до этого не были подписаны ни на Музыку ВКонтакте, ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года. Вскоре получить доступ ко всем бонусам VK Combo можно будет при оформлении музыкальной подписки любым удобным способом — ВКонтакте или в приложении BOOM.

VK Combo включает в себя:

Музыку ВКонтакте без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн в приложении BOOM;

Заказ доставки в сервисе «Еда ВКонтакте» и приложении Delivery Club со скидкой 10% на 10 заказов в месяц;

Вызов такси в сервисе «Такси ВКонтакте» и приложении «Ситимобил» со скидкой 10%;

Покупать двойной чизбургер в ресторанах «Макдоналдс» за 99 рублей каждый день;

Оплачивать продукты в «Перекрёстке» со скидкой 10%;

Арендовать машину в YouDrive со скидкой и кешбэком;

Получить дополнительные 16 Гбайт в Облаке Mail.ru;

Приобретать умную колонку «Капсула» со скидкой 7%.

Список всех спецпредложений доступен в мини-приложении. Там же есть подробная информация о дополнительных бонусах — например, для большинства из них скидка от VK Combo суммируется с другими промокодами и акциями.