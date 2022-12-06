VK Play запустила виртуальный ПК — его можно арендовать для установки игр и лаунчеров

VK Play запустила «Виртуальный компьютер». Это новая услуга, которая позволяет арендовать Windows для установки своих игр и приложений. Пока проект находится на этапе бета-версии, но в нём может принять участие любой желающий.

Виртуальный ПК предоставляет 300 ГБ дискового места, а также оснащается видеокартой Geforce RTX T10, которой должно хватить для игр в разрешении 4K с 120 fps. Более того, на системе уже предустановлены популярные лаунчеры Steam, Uplay, Rockstar, Battle.net, Epic Games Store, Origin и многие другие.

Согласно правилам проекта, виртуальный ПК нельзя использовать для распространения неприемлемого контента и майнинга, а также запрещено удалять с папки и диски. За нарушения соглашения подписка будет аннулирована, а доступ к учётной записи заблокирован.

В аренду можно взять виртуальную машину, как на несколько часов, так и на месяц. Тариф «Комфорт» за 2000 рублей в месяц даёт 60 часов игры (безлимит c 00:00 до 08:00). Тариф «Премиум» за 3600 рублей в месяц — полностью безлимитный.

В начале месяца компания МТС объявила о запуске сервиса Fog Play — он позволяет сдать свой игровой ПК в аренду.