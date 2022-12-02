МТС запустил сервис Fog Play, который позволяет удалённо сдать свой ПК в аренду

Мобильный оператор МТС запустил сервис Fog Play, который позволяет пользователям удалённо сдавать в аренду свои игровые ПК другим геймерам. За это они получают оплату. Компьютеры подключаются к сервису с помощью специального ПО, где также можно оплатить услуги.

Как сообщается, владелец ПК сам назначает стоимость игрового часа. Сдаваемый в аренду компьютер должен соответствовать минимальным требованиям:

OC — Windows 11 или Windows 10 (не ниже сборки 1903);

Видеокарта — Nvidia GTX 1070/AMD Radeon RX 580 и выше;

Скорость интернета — от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение;

Подключение к интернету — через Ethernet-кабель или Wi-Fi 5 ГГц.

При этом ограничений на количество сдаваемых в аренду компьютеров нет. Сервис обеспечивает передачу картинки в разрешении до 4K при 60 fps, можно использовать геймпад и сохранять данные в облаке.