VK готовит аналог Tinder без привязки к аккаунтам ВКонтакте

Как сообщили источники газеты «Ведомости», компания VK планирует создать своё собственное приложение для знакомств, которое не будет требовать идентификации через аккаунт во ВКонтакте. Такое решение было принято из-за желания пользователей сохранить анонимность при поиске новых знакомств.

Согласно данным источников, запуск нового сервиса может состояться уже летом 2023 года. Стоит отметить, что у VK уже есть интегрированный в приложение «ВКонтакте» сервис «VK Знакомства», который привязывается к учётной записи пользователя в социальной сети.

Пока что VK воздержалась от комментариев по поводу создания нового приложения для знакомств.