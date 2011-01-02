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Новости

В Tinder добавили видеочаты по всему миру

В современную эпоху самоизоляции людям не хватает общения и новых знакомств. Именно поэтому сайт знакомств Tinder стал неимоверно популярен. Правда, им злоупотребляли желающие заработать, но и теперь этому пришел конец, ведь в приложении появилась новая возможность. Ее основная задача дать собеседникам живое общения, но и проверить личность на подлинность.

  • Tinder 01

Функция видеозвонков начала тестироваться еще летом в некоторых странах. Такая возможность появилась и для российских пользователей. Месячная подписка на эту услугу обойдется в 500 рублей. Но для того, чтобы ей воспользоваться, она должна быть активирована у обоих участников. Кстати, здесь встроена даже функция обнаружения оскорбительных сообщений.

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Источник:
Techcrunch
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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