В Tinder добавили видеочаты по всему миру

В современную эпоху самоизоляции людям не хватает общения и новых знакомств. Именно поэтому сайт знакомств Tinder стал неимоверно популярен. Правда, им злоупотребляли желающие заработать, но и теперь этому пришел конец, ведь в приложении появилась новая возможность. Ее основная задача дать собеседникам живое общения, но и проверить личность на подлинность.

Функция видеозвонков начала тестироваться еще летом в некоторых странах. Такая возможность появилась и для российских пользователей. Месячная подписка на эту услугу обойдется в 500 рублей. Но для того, чтобы ей воспользоваться, она должна быть активирована у обоих участников. Кстати, здесь встроена даже функция обнаружения оскорбительных сообщений.