ВКонтакте представила свою первую NFT-коллекцию

Вконтакте выпустила свою первую коллекцию NFT-токенов, состоящую из 8000 уникальных токенов, созданных вместе с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Женей Зубковым и Мишей Либерти. Главный герой коллекции — популярный маскот ВКонтакте Спотти. Покупатели также смогут найти ограниченное количество пасхалок-токенов, связанных с популярными персонажами.

Продажа токенов будет проходить в несколько этапов, включая предпродажу для обладателей раннего доступа, основную продажу в живой очереди и аукцион в чат-боте, на котором будут продаваться три самых редких легендарных токена. Пользователи смогут купить один токен за 379 рублей или набор из трех CryptoSpotty за 849 рублей. Все собранные деньги от продажи токенов будут переданы в благотворительный фонд «Внимание» для восстановления доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Дополнительно, ВКонтакте проведет отдельный аукцион для самых редких коллекционных токенов от цифровых художников, доступный начиная с 27 апреля. Все покупатели также получат ранний доступ к следующим NFT-коллекциям от ВКонтакте.

Коллекция CryptoSpotty создана на блокчейне Polygon. Для получения токенов, покупатели смогут использовать любой совместимый кошелек, такой как MetaMask или TrustWallet. CryptoSpotty также может быть продан на вторичном рынке на любом маркетплейсе, который поддерживает торговлю на Polygon.