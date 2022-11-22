Vivo запустила скидки в честь Чёрной пятницы

Компания vivo объявила о запуске акции в честь черной пятницы и скидки более 30% в официальном интернет-магазине vivo и у партнёров компании.

Предложения действуют на новинки V25e, T1, Y35, Y22 и Y16, а также на популярные модели V23, Y33s, Y31, Y21 и X50. Дополнительную скидку 5% можно получить в интернет-магазине при онлайн-оплате.

Промокод BLACKFRIDAY предоставляет скидку 3 000 рублей на новинку V25e, а также 4 000 рублей на модель T1. Скидку в размере 2 000 рублей можно также получить на смартфон Y35 с объёмом памяти 64 ГБ и 128 ГБ и 3 000 рублей на Y22.