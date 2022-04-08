Vivo X Note появился на официальных изображениях

Аккаунт Vivo опубликовал в китайской соцсети Weibo официальные изображения флагманского Vivo X Note. Смартфон должны представить уже 11 апреля.

По существующим данным, Vivo X Note получит большой 7-дюймовый OLED Samsung E5 дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 1, емкость акумулятора — 5000 мАч, будет поддержка 80-ваттной зарядки.

Камера Vivo X Note находится в огромном блоке с главным 50-мегапиксельным датчиком. Дополнительными сенсорами являются: сверхширокоугольный Sony IMX598 на 48 Мп, портретный Sony IMX663 на 12 Мп и телеобъектив OmniVision OV08A10 на 8 Мп. Фронтальная камера получила 32 Мп.

Оперативная память Vivo X Note составляет 12 Гб. Стоимость версии с 256 Гб флеш-памяти — $1400, с 512 Гб — $1570.

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