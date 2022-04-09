Складной Vivo X Fold появился на живых фото

Vivo проведет презентацию 11 апреля. На ней компания представит свой первый планшет Vivo Pad, флагманский Vivo X Note и складной Vivo X Fold. Последний появился на живых фото.

Из снимков сразу видно, что задняя панель смартфона сделана «под кожу». Кстати, другой флагман компании тоже будет с подобным покрытием. Видимо, наблюдаем новый тренд у смартфонов.

Невозможно не обратить внимание и на огромный блок камеры. Ожидается, что датчиков будет три — 50, 48, и 12 Мп.

Также Vivo X Fold приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 1 и экраны диагональю 8 и 6,53 дюйма. Остается дождаться презентации.

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