Vivo X Fold 3 и 3 Pro показали на студийных фото

Буквально на днях состоится презентация новых раскладушек Vivo X Fold 3 и 3 Pro. Недавно глава компании показал смартфон на изображениях, а сейчас в сети начали появляться качественные студийные фотографии от китайских техноблогеров.

На представленных снимках сразу видно две модели. Чтобы отличить базовую и “PROдвинутую” версии, стоит обратить внимание на расположение логотипа Zeiss. У “Pro” модели логотип Zeiss находится вверху справа.

Технические и другие подробности станут известны уже 26 марта.