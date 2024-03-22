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Vivo X Fold 3 и 3 Pro показали на студийных фото

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:29

Буквально на днях состоится презентация новых раскладушек Vivo X Fold 3 и 3 Pro. Недавно глава компании показал смартфон на изображениях, а сейчас в сети начали появляться качественные студийные фотографии от китайских техноблогеров.

Vivo X Fold 3 и 3 Pro показали на студийных фото

На представленных снимках сразу видно две модели. Чтобы отличить базовую и “PROдвинутую” версии, стоит обратить внимание на расположение логотипа Zeiss. У “Pro” модели логотип Zeiss находится вверху справа.

Технические и другие подробности станут известны уже 26 марта.

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Источник:
Weibo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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